Qui Lazio, Acerbi pensa già alla Fiorentina: “Mercoledì possiamo rifarci”

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi, rientrato proprio oggi dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime tre gare, rivolge già la propria attenzione alla prossima giornata di campionato. Non è andato giù alla Lazio il pari di Marassi con il Genoa, e i biancocelesti – questo il messaggio che il centrale della Nazionale ha voluto far passare tramite il proprio profilo Instagram – hanno tutta l’intenzione di rifarsi contro la Fiorentina. La gara è in programma per mercoledì alle 15 all’Olimpico. Di seguito il post pubblicato da Acerbi.