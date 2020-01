Qui Inter: Borja sarà il play di Conte, Eriksen subito tra i convocati? Attesi 50.000 spettatori

Ancora una lista ufficiale riguardante i convocati per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina in casa Inter non c’è, quello che però è certo, come racconta Sky Sport, è l’assenza di Marcelo Brozovic. Ed ecco perché a dirigere le operazioni a centrocampo nella Beneamata sarà, come già visto tre giorni fa contro il Cagliari, proprio Borja Valero, lo spagnolo che a Firenze ha lasciato un pezzo di cuore e dove ha giocato per cinque stagioni. Accanto a lui, magari a partita in corso, potrebbe esserci già Christian Eriksen, arrivato oggi ufficialmente all’Inter e che potrebbe essere subito a disposizione di Antonio Conte. Infine, il pubblico: secondo il sito ufficiale nerazzurro sono attesi circa 50.000 spettatori.