Qui Crotone: lavoro tecnico-tattico per i rossoblù, domani la rifinitura

Dopo la straripante vittoria contro il Benevento, il Crotone arriva a Firenze (match in programma sabato sera) per giocarsi le sue carte salvezza. Come riporta il sito ufficiale del club calabrese, quest’oggi il gruppo guidato da Giovanni Stroppa ha svolto una sessione mattutina al centro sportivo, iniziata in sala video e proseguita sul campo tra attivazione, torelli e lavoro tecnico-tattico. Domani invece ci sarà la rifinitura e la consueta conferenza stampa di vigilia del tecnico rossoblù.