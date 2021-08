Qui Cosenza: Gori ad un passo, in campo già domani al Franchi?

Trattativa quasi conclusa per l'attaccante classe '98 che il Cosenza vorrebbe schierare già domani contro la Fiorentina (improbabile)

Il Cosenza si presenterà domani sera al Franchi, per il debutto stagionale della Fiorentina in Coppa Italia, con una squadra da inventare. Come ha spiegato in conferenza mister Zaffaroni, infatti, potrebbero addirittura giocare titolare 3 giovani della Primavera, visto che l'organico della prima squadra è ancora ridottissimo. Nel frattempo - come riporta Cosenza Channel - il ds Goretti sta cercando di perfezionare tre acquisti in extremis per farli scendere subito in campo domani (anche se sembra improbabile). La curiosità è che tra questi c'è anche Gabriele Gori dei viola, mentre gli altri sono il centrocampista Carraro dell'Atalanta e il centrocampista Boultam, prelevato dalla Salernitana.