Qui Cagliari: entusiasmo alle stelle e un occhio all’infermeria. Contro la Fiorentina…

Il Cagliari si prepara ad affrontare la Fiorentina domenica alle 12:30 alla Sardegna Arena. Questo pomeriggio – riporta calciocasteddu.it – è in programma la ripresa degli allenamenti ad Asseminello; da valutare le condizioni di capitan Ceppitelli e Birsa, mentre Maran sarà certo di ritrovare Pellegrini dopo la squalifica. Intanto inizia questa mattina la vendita dei biglietti per la sfida con i viola alla Sardegna Arena. I tagliandi saranno acquistabili in tutti gli Store ufficiali e sui circuiti online. Prevista una grande affluenza di pubblico dopo l’entusiasmante avvio di stagione. FIORENTINA, IL PUNTO DALL’INFERMERIA. COL CAGLIARI SPAZIO A NOVITA’ IN ATTACCO?