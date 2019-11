Ultime notizie in casa Cagliari. Come scrive La Nazione, Ceppitelli e Birsa non saranno a disposizione di Maran per la gara di domani contro la Fiorentina. Il tecnico rossoblù dovrebbe confermare Faragò, sostituito da Cacciatore contro l’Atalanta. A centrocampo Nandez al posto di Castro. A sinistra è ballottaggio tra Rog e Ionita.