Qui Bologna: squadra subito in campo verso la Fiorentina. Mihajlovic è diventato cittadino onorario

Sinisa Mihajlovic è cittadino onorario di Bologna. “Mi sento figlio di questa città”, disse il tecnico rossoblù a dicembre quando ci fu il primo step da parte del Comune di Bologna. Alle 15,41 di oggi pomeriggio, il Consiglio Comunale – presente anche il Sindaco Virginio Merola, con voto favorevole – ha deliberato certificando ufficialmente il riconoscimento all’allenatore serbo che si è distinto sia sulla panchina del Bologna (salvezza e record di punti dell’Era-Saputo) e sia nella vita contrastando la leucemia diagnosticatagli proprio un anno fa. La votazione non ha raccolto l’unanimità ma ben 26 voti favorevoli sui 29 presenti, e resta il fatto che – attraverso un cerimonia che nei mesi scorsi era stata posticipata causa Covid19 – Sinisa verrà insignito materialmente della cittadinanza probabilmente a settembre, riconoscimento che in passato è stato assegnato, fra gli altri, a Claudio Abbado, Giosué Carducci, Richard Wagner e alla senatrice Liliana Segre. Lo scrive Gazzetta.it. Inoltre oggi la squadra dell’ex viola Mihajlovic ha ripreso gli allenamenti in vista di Fiorentina-Bologna con una seduta di lavoro a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole.