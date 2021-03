Qui Benevento: oggi doppia seduta, sabato out in tre

“Doppia seduta di allenamento per il Benevento in vista della gara di sabato prossimo contro la Fiorentina. Questa mattina, i giallorossi sono stati impegnati in esercitazioni di forza e lavoro di tattica in due gruppi, nel pomeriggio, invece, focus difensivo e partita finale. La preparazione proseguirà nella giornata di domani“. Questo il report odierno pubblicato sul proprio sito ufficiale dalla società campana, che si sta preparando ad affrontare i viola in un match fondamentale per entrambe. Sabato tra le streghe mancherà sicuramente Iago Falque, mentre saranno in dubbio fino alla fine Depaoli e Letizia, per i quali il recupero sembra comunque assai complicato.