Qui Benevento: in tre scalpitano per giocare contro la Fiorentina. Il modulo…

Eccoli qui: Federico Barba, Perparim Hetemaj e Gabriele Moncini. Sono loro che reclamano a gran voce una maglia da titolare e Filippo Inzaghi (il quale pensa ad un ritorno al 4-3-2-1), considerando vari aspetti, ci sta pensando seriamente. Il primo potrebbe spuntarla come terzino sinistro, uno dei ruoli in cui il Benevento ha dimostrato di avere maggiori difficoltà, mentre l’ex Chievo potrebbe avere una chance importante nel prossimo lunch-match, dopo aver disputato dal 1′ soltanto la partita contro il Bologna. Infine, l’attacco: Gianluca Lapadula rientrerà alla base soltanto due giorni prima della partita con la Fiorentina dopo gli impegni con la Nazionale peruviana e così Moncini, centravanti di Pistoia, può giocarsi le sue carte in ottica gigliata. Lo riporta il portale campano ntr24.tv.