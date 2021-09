Qui Atalanta: Zapata e Muriel a rischio per sabato. L’ex viola non si allena

Prosegue la preparazione dell'Atalanta, con Muriel e Zapata a rischio forfait contro la Fiorentina. C'è Malinovskyi

A Zingonia l'Atalanta prosegue nella preparazione della sfida di sabato sera contro la Fiorentina. La rosa a disposizione di Gasperini non è al completo visti i numerosi giocatori impegnati con le nazionali, mentre alcuni di loro non sono partiti con le rispettive selezione per smaltire gli acciacchi pregressi. Come riporta il sito ufficiale nerazzurro, Ruslan Malinovskyi si è allenato con il gruppo mentre i colombiani, Zapata e Muriel, sono a rischio per la gara con i viola: il primo ha lavorato a parte, mentre l'ex viola ha svolto solo terapie.