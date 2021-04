Qui Atalanta: per Muriel c’è tempo, ma oggi lavoro a parte

Ecco il comunicato dell’Atalanta in merito al lavoro svolto oggi, con il lungodegente Hateboer e l’ex viola Muriel a parte: il colombiano dovrebbe recuperare in tempo per domenica, ma la società mantiene la prudenza necessaria per salvaguardare le condizioni della propria stella.

Prosegue al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla sfida con la Fiorentina di domenica 11 aprile allo stadio Franchi di Firenze per la 30ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Mister Gasperini ha diretto una seduta al mattino: lavoro a parte per Hateboer e Muriel. Domani, giovedì 8 aprile, è in programma un altro allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.