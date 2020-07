Querelle Sky-Serie A: “Ottimista sull’intesa”. Ma il 12 luglio si avvicina

Quella fra Sky e la Serie A prende sempre più i contorni di una querelle in piena regola. I club del nostro massimo campionato sono ancora in attesa del pagamento dell’ultima tranche della stagione 2019/’20 e hanno minacciato l’emittente satellitare di staccare il segnale qualora non dovesse arrivare la quota. Il 12 luglio è stato indicato come data limite, ma l’AD di Sky Maximo Ibarra, in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, si dice ottimista:

Spero che sarà raggiunto un accordo. In Inghilterra e Germania, Sky ha raggiunto accordi singoli con le Leghe affinché tutti traggano il maggiore beneficio possibile da questa situazione. Mi auguro che anche in Italia un’intesa possa essere trovata e sono ottimista. Abbiamo chiesto di riaprire il confronto e aspettiamo di sederci definitivamente al tavolo per trattare.

Intanto, però, la fatidica data si avvicina e le società di A non intendono concedere sconti e procedono compatti: in caso di mancato introito potrebbero decidere di spegnere il segnale. E intanto – come riporta l’ANSA – il Tribunale Civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso della Lega.