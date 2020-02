Querelle infinita: Udinese e Regione Friuli insistono per giocare di lunedì

La notizia era nell’aria, ieri sera è diventata ufficiale: Udinese-Fiorentina sarà disputata domani alle 18 a porte chiuseU. Questione finita? Macché. Come scrive, infatti, Il Gazzettino Friuli Venezia Giulia, il club bianconero, sostenuto dal governatore Massimiliano Fedriga, insiste nel rinviare la gara a lunedì pomeriggio per evitare un danno economico non lieve per il mancato incasso, appellandosi all’ordinamento della Regione che aveva vietato fino al primo marzo ogni appuntamento agonistico. Oggi il chiarimento definitivo su quale norma debba prevalere, anche se la decisione della Lega Serie A di anticipare a sabato 7 marzo la partita fra Udinese e Torino, inizialmente fissata per lunedì 9, sembra un’azione per mettere spalle al muro l’Udinese.