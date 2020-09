Quartiere 2, il ricavato delle mascherine alla fondazione Guarnieri. Iachini testimonial dell’iniziativa

Il Quartiere 2 di Firenze ha donato alla fondazione Lorenzo Guarnieri il ricavato della vendita delle mascherine personalizzate con il logo Q2. Lo scorso 4 giugno Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, fece da testimonial all’iniziativa a scopo benefico. Oggi pomeriggio presso i giardini dietro la curva Fiesole intitolati a Niccolò Galli sono stati consegnati i mille euro raccolti in questo periodo. In alto la foto di giugno con (da sinistra) Gabriele Sandrelli, Capogruppo PD al Consiglio di Quartiere 2, Stefano Guarnieri anima della fondazione, il tecnico viola Beppe Iachini e Michele Pierguidi presidente del Q2. Pierguidi ha esultato anche per l’emendamento sblocca-stadi passato in Parlamento.