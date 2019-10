Quanta fatica per le azzurre contro Malta, per la Guagni solo una manciata di minuti

L’importante è vincere, ma contro una formazione come quella della selezione maltese ci si aspettava di più dalla Nazionale azzurra femminile. E invece l’Italia ha battuto solo per 2-0 Malta, faticando più del previsto. Decisivo, ai fini del risultato, l’ingresso in campo di Cristiana Girelli, autrice dell’assist per l’1-0 di Bartoli e del raddoppio dal dischetto. Per il capitano gigliato Alia Guagni soltanto 7′ di gioco: la bandiera delle Women’s viola è ancora alla ricerca della migliore condizione.