Qualificazioni Mondiali: solo una partita separa Piatek e Drago dal Qatar

A fine mese i due giocatori della Fiorentina disputeranno una sola gara spareggio per l'accesso al prossimo Mondiale

Adesso è ufficiale: dopo l'esclusione della Russia da tutte le competizioni sportive internazionali, la Polonia dei viola Kris Piatek e Bart Dragowski vola direttamente in finale playoff, dove affronterà la vincente di Svezia-Repubblica Ceca. Una decisione, questa, che era già nell'aria, ma che oggi è stata comunque ufficializzata da parte della Fifa. Capitan Lewandowski e compagni, infatti, avrebbero dovuto incontrare in semifinale, appunto, la selezione russa. E così i due calciatori gigliati, insieme all'altro convocato polacco di proprietà della Fiorentina, ma in prestito all'Empoli, ossia Szymon Zurkowski, avranno alla fine di questo mese un impegno in meno da preparare.