Qualificazioni Europei Under 17, l’Ucraina si allena a Coverciano: “Grazie Figc”

La Federazione italiana ha deciso di ospitare i ragazzi ucraini lontano dagli orrori della guerra

La Figc in questi giorni sta ospitando a Coverciano i giovani della Nazionale under 17 dell'Ucraina, che dovranno disputare le qualificazioni all'Europeo di categoria. Mercoledì 20 partirà, infatti, il cammino della Nazionale gialloblù nell’Élite Round, in un raggruppamento a quattro squadre che comprende anche i pari età azzurri e che si svolgerà in terra toscana. Per preparare questo appuntamento, l’Ucraina è da venerdì in raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ospite della Federazione italiana fino a martedì, giorno in cui è previsto il trasferimento a Siena per il torneo. Dopo aver permesso – con il supporto della UEFA – alla Nazionale under 17 ucraina di raggiungere l’Italia in sicurezza, la Figc ha, quindi, messo a disposizione la propria casa, per permettere ai giovani ucraini di prepararsi lontani dagli orrori della guerra. “Grazie Figc", ha commentato il tecnico gialloblù Oleh Kuznetsov. Lo riporta Sky Sport.