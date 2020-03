Pupo: “Commisso è una grande opportunità per Firenze, va aiutato”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha parlato nel corso di 30esimo minuto su Toscana TV:

Sono abituato a girare il mondo ma per fortuna riesco a trovare un equilibrio anche quando sono a casa. Parlando di Fiorentina, sono sicuro che Rocco Commisso sia una grande opportunità per Firenze. Perchè è appassionato, sanguigno e strutturato economicamente. Una persone che agisce concretamente quando si mette in testa qualcosa. Speriamo che possa essere capito da chi di dovere. Alle le persone come lui basta poco per farle disinnamorare. Anche noi tifosi dobbiamo essere bravi a tenercelo stretto.