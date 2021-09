“Pulgar è il titolare. Sottil? Con Berardi le cose sarebbero cambiate”

Le parole di Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera: "Udinese-Fiorentina? Se i viola sono quelli del primo tempo..."

"Io credo che per ora il titolare in regia sia Pulgar e non escluderei di vedere qualche volta insieme due tra il cileno, Torreira e Amrabat. Sottil è ancora acerbo, se al suo posto ci fosse stato Berardi probabilmente la partita sarebbe finita diversamente per le occasioni che si sono presentate dopo l'1-0. Non è una bocciatura per Sottil, la speranza è che nel giro di 1/2 anni possa diventare un giocatore importante" ha detto Bocci.