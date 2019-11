Pulgar dovrà presenziare in tribunale, i dettagli della vicenda

Come riportato dal portale cileno El Gràfico, Erick Pulgar dovrà presto tornare in tribunale a causa di una vicenda risalente al 2013. Il centrocampista, al tempo coinvolto in un incidente automobilistico che portò al decesso di un uomo di 65 anni, sarà a suo malgrado uno dei protagonisti del nuovo processo. Decisivo è stato il ricorso effettuato dalla famiglia della vittima, non soddisfatta dall’esito del processo di primo grado.