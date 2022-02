Pulgar dalla Turchia: “Grazie Galatasaray per l’opportunità, il mio obiettivo…”

Ecco le prime parole da giocatore dei giallorossi dell'ormai ex mediano viola

Fino al prossimo 30 giugno Erick Pulgar sarà un giocatore del Galatasaray, poi si vedrà. Aveva chiesto alla Fiorentina di andar via per giocare ed è stato accontentato. Adesso per il mediano cileno inizia la nuova avventura in Turchia ed ai canali ufficiali del club giallorosso ha detto: "Sono molto felice di essere qui, ora la mia priorità è ambientarmi il prima possibile ed entrare a far parte dei meccanismi del nostro gioco. Ringrazio il Galatasaray per questo grande opportunità, sicuramente mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia del club".