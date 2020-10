Filippo Pucci, presidente dell’ACCVC, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Nuovo Centro Sportivo? Il progetto di oggi rappresenta la costruzione del futuro. Cessione Chiesa? Quello che è successo era scontato, avevamo capito che se ne voleva andare. Diventerà più ricco ma è povero dal punto di vista umano. Commisso ha ragione, non c’è riconoscenza. Calciomercato viola? È stato un mercato da squadra incompiuta. Callejon è un grande giocatore, ma si poteva concludere con l’acquisto di un centravanti. Per l’ennesima volta l’attacco poggerà sulle giovani spalle di Vlahovic e Kouame, per vincere bisogna segnare.