L’ex viola Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino ha parlato della partita vinta dalla Roma contro il Parma nonostante l’arbitraggio di Fabbri:

Fabbri non può arbitrare, ieri ha confermato la serataccia di Lazio-Fiorentina. La Roma ha giocato benino, in queste partite si ritrova. Bene in difesa, male in attacco. La Roma deve domandarsi per il prossimo anno se continuare con Dzeko o se serve un grande attaccante più continuo.