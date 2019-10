Prossimi avversari viola, la Lazio si prepara alla trasferta europea

Come comunicato dal sito ufficiale della Lazio, la compagine allenata da Inzaghi ha svolto un allenamento mattutino. La Prima Squadra, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Al termine di un’iniziale riscaldamento tecnico, composto da alcune partitelle, la rosa ha svolto delle prove tattiche in vista del match di Europa League contro il Celtic, in programma giovedì 24. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.