Dopo la cocente sconfitta subita dalla Lazio in terra scozzese, il regista Lucas Leiva ha parlato anche di Fiorentina, prossima avversaria in campionato della squadra biancoceleste:

Perdere come abbiamo perso è difficile da accettare. Affrontare la Fiorentina non sarà facile, ma neanche per loro lo sarà. Ora bisogna recuperare e da domani iniziare a pensare alla prossima partita.