Come riportato da La Stampa, continuano le polemiche e gli intrighi nel mondo del pallone. Il Coronavirus ha fermato Juventus-Inter ed altre partite di Serie A, tra cui quella della Fiorentina, ma non la Coppa Italia.

Secondo il noto quotidiano, Juventus – Milan di Coppa Italia si giocherà mercoledì 4 marzo a porte aperte. A distanza di soli 3 giorni da quella che doveva essere la sfida scudetto tra bianconeri ed Inter. Nella gara di coppa potranno accedere sugli spalti soltanto i residenti in Piemonte. Queste le indiscrezioni che filtrano dal vertice che si sta tenendo in questo momento con il governatore del Piemonte Alberto Cirio.