Procuratori in guerra, Bonucci sotto accusa: c’entra Castrovilli

Castrovilli sarebbe stato avvicinato in Nazionale da Bonucci, che gli avrebbe fatto promesse in caso di cambio di procuratore

In questi giorni nel calcio italiano è scoppiato un caso: la Commissione federale sarà chiamata a giudicare la liceità delle azioni del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci e dell'agenzia World Soccer Agency, che fa capo ad Alessandro Lucci. In sostanza, riporta Calciomercato.com, la WSA praticava attraverso Bonucci una vera e propria attività di disturbo su altri giocatori, tra cui Kulusevski, Castrovilli (che in effetti è in procinto di cambiare) e Scamacca, per convincerli a passare sotto l'egida di Lucci, con promesse di contratti migliori e di una maglia in Nazionale. Le indagini avranno luogo in questi giorni.