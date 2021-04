Ha destato un po’ di preoccupazione l’uscita di scena di Luis Muriel, autore di una doppietta nel primo tempo di Atalanta-Udinese. Il colombiano, come ha ammesso Gasperini nel post partita, ha accusato un fastidio alla schiena, ma la sostituzione è stata precauzionale, e non dovrebbero quindi esserci problemi in vista della prossima partita, prevista domenica sera a Firenze. Tuttoatalanta scrive che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori informazioni.