Si torna a giocare, seppur a porte chiuse. Domani alle 18 alla Dacia Arena la Fiorentina affronterà l’Udinese, la cui ultima vittoria in campionato risale al 12 gennaio contro il Sassuolo. Come scrive Tuttosport, la squadra bianconera dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Musso Becao, Ekong, Nuytinck, Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema, Okaka, Lasagna.