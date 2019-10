Probabile formazione Sassuolo: Caputo e Berardi guidano l’attacco, c’è Traorè

Questa sera il Sassuolo sfiderà la Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Secondo il Corriere dello Sport i neroverdi dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con: Consigli in porta, Peluso, Romagna, Marlon e Toljan in difesa, Traorè, Obiang, Duncan a centrocampo, Caputo, Berardi e Djuricic in attacco. La Gazzetta dello Sport schiera, invece, il Sassuolo col 4-3-1-2 con: Consigli in porta, Muldur, Marlon, Romagna e Toljan in difesa, Locatelli, Obiang e Duncan a centrocampo, Traorè dietro a Berardi e Caputo.