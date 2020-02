Probabile formazione Milan: Rebic, Calhanoglu e Castillejo alle spalle di Ibrahimovic

Il Milan cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella di lunedì sera contro il Torino. Tre punti permetterebbero ai rossoneri di agguantare nuovamente la zona Europa League. Contro la Fiorentina, Stefano Pioli dovrà fare a meno degli infortunati Biglia, Duarte, Kjaer e Krunic. Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport non hanno dubbi sulla probabile formazione: Donnarumma in porta, Theo Hernandez a sinistra, Romagnoli e Gabbia (al debutto da titolare) al centro, Conti a destra, Kessie e Bennacer in mediana, Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.