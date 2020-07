Probabile formazione Lecce: l’ex Babacar guida l’attacco salentino

E’ il giorno di Lecce-Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport la squadra giallorossa dovrebbe scendere in campo col 4-3-2-1 con: Gabriel in porta, Ripoli, Lucioni, Paz e Donati in difesa, Mancosu, Petriccione e Barak a centrocampo, Saponara e Farias alle spalle di Babacar. Stesso modulo per il Corriere dello Sport, ma con Perez al posto di Paz, Majer al posto di Mancosu, con quest’ultimo spostato sulla trequarti insieme a Saponara. Panchina, quindi, per Farias secondo il quotidiano romano.