Probabile formazione Juventus: Ronaldo inamovibile, ballottaggio Higuain-Dybala

Alle 12.30 la Juventus sfiderà la Fiorentina all’Allianz Stadium. Secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri giocheranno col 4-3-3 con: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa, Bentancur, Pjanic e Rabiot in difesa, Douglas Costa, Higuain e Ronaldo in attacco.

Il Corriere dello Sport ipotizza il 4-3-1-2 con Ramsey alle spalle di Ronaldo e Dybala. Panchina, quindi, per Higuain e Douglas Costa.