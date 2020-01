Probabile formazione Inter: Lautaro Martinez-Sanchez coppia d’attacco

3-5-2: l’Inter giocherà con a specchio contro la Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri scenderanno in campo con: Handanovic in porta, Godin, Ranocchia e Skriniar in difesa, Candreva a destra, Barella, Borja Valero e Sensi in mediana, Young a sinistra, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in attacco. Il Corriere dello Sport, invece, schiera Bastoni e l’ex viola Vecino al posto, rispettivamente, di Skriniar e Sensi.

-> CLICCA PER LEGGERE IL TABELLONE AGGIORNATO DI COPPA ITALIA