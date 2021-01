Prime parole per Duncan in versione rossoblù: “Cagliari gruppo importante, DiFra…”

Prime parole da giocatore ufficioso del Cagliari per Alfred Duncan. Il centrocampista arriva in Sardegna in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina e molto probabilmente il suo trasferimento sarà ufficiale nella giornata di sabato. L’ex Sassuolo è stato raggiunto da Sky Sport al suo arrivo in terra sarda, queste alcune sue parole: “Sono qui per Eusebio Di Francesco, con lui ho già lavorato e mi sono trovato molto bene. Il Cagliari è una squadra che può fare grandi cose, ha un gruppo importante“.

