“Preziosi Vattene” striscioni e insulti dalla tifoseria rossoblù

Secondo quanto riporta Ansa.it oggi al Ferraris è andata in scena una contestazione organizzata dal tifo rossoblù contro il presidente del Genoa Enrico Preziosi: centinaia di cartelli con la scritta ‘Vattene’ sono stati esposti in tutti i settori all’inizio della partita con il Cagliari. In Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, i cartelli sono stati accompagnati da cori insultanti rivolti al presidente. Nonostante la vittoria odierna (CLICCA QUA) Preziosi, ormai da mesi, è al centro della contestazione della tifoseria per gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi anni