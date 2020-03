Preziosi: “Quando si torna in campo? Il 9 Maggio, virus permettendo. Lega e FIGC…”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss commentando le ultime notizie riguardo all’emergenza Coronavirus nel calcio:

Rinviare l’ Europeo è una decisione corretta. Non so quanto costerà questo slittamento di un anno ma sarà necessario per far concludere campionati e competizioni europee. Tutto questo sperando che il virus non si propaghi troppo, altrimenti è difficile fare previsioni. Penso che l’attuale decreto andrà oltre Pasqua. Quando si potrebbe tornare in campo? Lega e FIGC sono d’accordo sulla data del 9 maggio: i calciatori dovranno rifare la preparazione per ritrovare il tono muscolare e avranno bisogno di qualche settimana.