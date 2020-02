Preziosi: “Criscito? Ha fatto una scelta d’amore, abbiamo bisogno di questo attaccamento”

Presente all’evento “United for the Heart”, Enrico Preziosi ha parlato ai giornalisti presenti, toccando anche l’argomento relativo a Mimmo Criscito, vicinissimo a lasciare il Genoa per approdare alla Fiorentina durante gli ultimi giorni del mercato invernale appena concluso. Queste le sue parole in merito, riportate da tuttomercatoweb.com:

La sua è stata una scelta di cuore, abbiamo bisogno di positività ed attaccamento alla maglia per uscire dalla situazione che stiamo vivendo e lui ha dimostrato di avere dentro di sé questi elementi. L’amore che ha per Genova e per la maglia rossoblù gli ha impedito di andare altrove.