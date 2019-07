Presto al via il Magic Campionato de La Gazzetta dello Sport con una grande novità

Dopo 25 anni di successi, il Magic di Gazzetta annuncia una stimolante novità per i milioni di fantacalcisti italiani: Magic Campionato lancerà la supersfida per trovare il più forte e talentuoso fanta allenatore della stagione 2019-2020.

Magic Campionato non sostituisce le leghe private, che sono da sempre l’occasione per divertirsi con gli amici, ma si rivolge a coloro che le leghe le vincono e che vogliono dimostrare di poter competere con i migliori nel principale torneo nazionale. Quest’anno è previsto un format tutto nuovo, con appassionanti sfide one-to-one a eliminazione diretta nella fase finale. Magic Campionato sarà seguito come un talent show: attorno al torneo e alla sua copertura editoriale si catalizzerà l’attenzione di un vasto pubblico particolarmente appassionato. A fine campionato, sarà proclamato il miglior fanta allenatore della stagione, che avrà in premio una Jaguar F-Pace.

In Magic Campionato il racconto e la celebrazione dei protagonisti saranno fondamentali, e La Gazzetta dello Sport si confermerà una preziosa miniera di informazioni, grazie all’offerta editoriale inimitabile, con pagine dedicate ogni settimana, i voti assegnati ai giocatori dalla redazione, le probabili formazioni online, i consigli e le rubriche video, una pagina social dedicata al fantacalcio seguita da 160mila fan.

Si tratta di contenuti imprescindibili per tutti i fantacalcisti, membri attivi della categoria “fan del calcio”: 4,8 milioni di italiani che vivono un rapporto particolarmente positivo e ingaggiato con il calcio, sono attivi frequentatori di stadi e seguaci di tutte le competizioni – campionato italiano, campionati esteri e gare internazionali.

La Gazzetta dello Sport è la testata di riferimento di tutti i fantacalcisti italiani, anche di chi gioca alle leghe private offline o su altre piattaforme. Violanews seguirà da vicino lo svolgimento del Magic campionato e proporrà tutte le settimane articoli di approfondimento che vi aiuteranno a fare la scelta giusta sia in sede di calciomercato che durante le partite. Potrete anche misurarvi con la nostra redazione che giocherà praticamente al completo. Riuscirete a batterci? Pensiamo proprio di sì. SEGUITECI