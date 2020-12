Presidente Ord. Architetti: “Perplessi per uno stadio accanto al Franchi”

Controradio, storica emittente fiorentina, si occupa ancora indirettamente della squadra viola andando a intervistare Piermatteo Fagnoni, presidente ordine architetti di Firenze. Con lui si è parlato del nuovo stadio e del futuro dell’area di Campo di Marte. Ecco le sue parole.

Ci siamo già espressi questa estate dopo il comunicato di Nardella in cui si parlava di rivedere l’area di Campo di Marte indipendentemente dal parere del Ministro. Abbiamo applaudito la proposta del Sindaco perchè a Campo di Marte c’è da ridisegnare tutta l’area rivedendola in toto inserendo anche un nuovo parcheggio in area Campo d’Arrigo. Tutto questo richiede uno studio che forse il Comune ha già fatto ma che noi non abbiamo visto. Siamo perplessi sulla soluzione di un nuovo stadio accanto a Franchi: bisogna capire bene la capacità di Campo di Marte di inserire un nuovo stadio importante oltre agli spazi commerciali. Poi tutti i buoni propositi che si fanno di mantenimento del Franchi come edificio storico dovrebbero portare nei fatti ad un effettivo investimento per un monumento che andrebbe riportato al progetto originale. Temo che possa diventare davvero uno stadio fatiscente senza più funzioni che rischierebbe davvero poi di essere distrutto. Non possiamo pensare che con i soldi che la Fiorentina vuole investire per costruire un nuovo stadio si possano risolvere tutti i problemi del Campo di Marte. Continuerei a vagliare bene tutte le possibilità di restauro e recupero del Franchi legandole alle richieste dell’investitore e se la Fiorentina poi decidesse che i vincoli della Sovrintendenza o comunque dal Ministero sono troppi, allora a quel punto dovremmo davvero trovare una soluzione alternativa.