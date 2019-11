Pres. Verona: “Insulti a Balotelli? I nostri tifosi non sono razzisti”

Verona-Brescia è stata sospesa per alcuni minuti per insulti razzisti verso Mario Balotelli. Nel post partita a Sky Sport il presidente gialloblu Maurizio Setti ha commentato così l’episodio: “Il gesto di Balotelli ha più rilievo, con un altro si sarebbe ripreso a giocare dopo un minuto. Allo stadio non abbiamo sentito nulla. Il razzismo tra i tifosi veronesi non esiste. Non possiamo gestire 20mila persone, il nostro pubblico è ironico, non è razzista. Dobbiamo individuare i singoli, la soluzione è radiarli dal calcio”.