Pres. Lega Pro: “Quando giocheremo tutti, dedicheremo una giornata ad Astori”

La Lega Pro e i suoi club ricordano il capitano Astori, che ha militato anche in ex squadre di C. Lo fanno con le parole del Presidente Francesco Ghirelli: “Oggi il nostro ricordo è più forte – afferma Ghirelli – non dimentichiamo un capitano in campo e nella vita come lo è stato Davide, che ha rappresentato il calcio dei valori. Avremmo voluto dedicargli una giornata di campionato per il secondo anno consecutivo. Lo faremo con le nostre quadre e i tifosi appena tutti i club potranno scendere in campo”. Una maglia con il nome Astori è fissata alla parete dell’Area Comunicazione Lega Pro, sopra la scrivania di Gaia Simonetti, cosi come è fissato il ricordo di Davide. In tutti. (tuttomercatoweb)