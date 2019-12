Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato dagli studi di Sportitalia:

Stiamo facendo qualcosa di importante, una bella favola per tutto il Salento. Questo è il mio terzo anno di presidenza e dopo due promozioni, stiamo riuscendo a fare bene in un campionato avvincente come quello di Serie A, grazie ad un allenatore straordinario e un direttore che ha costruito un’ottima rosa.