Pres. Lecce deluso: “Squadra spenta, mai stati in gara. Sconfitta che brucia”

Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani analizza al Quotidiano delle Puglie la sconfitta contro la Fiorentina e pone le sue speranze in un risultato positivo tra Torino e Genoa:

E’ andato in scena un Lecce spento fisicamente e mentalmente. Non siamo stati mai in gara. Perdere così, con una squadra letteralmente cotta fa male. Si fa sentire magari il peso delle tante gare ravvicinate. Possono essere determinanti le rotazioni. E’ una sconfitta che mi ha dato fastidio. Salvezza? Siamo in gioco. Aspettiamo il risultato di Torino-Genoa in programma questa sera. E dovremo essere vivi come nelle ultimi occasioni domenica nello scontro diretto a Marassi.