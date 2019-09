Pres. Figc sul razzismo: “Uefa e Fifa hanno norme più dure”

Al termine dell’incontro fra arbitri, dirigenti, allenatori e capitani di Serie C svoltasi a Firenze ha preso la parola in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Queste le sue parole sul razzismo negli stadi:

La mia paura è che se ne parli troppo. Uno o due episodi in via di verifica non mi sembra che possano inficiare un percorso di grande attenzione verso un fenomeno che dobbiamo debellare, non radicato nel nostro campionato ma diffuso a livello internazionale. Noi stiamo adottando delle normative molto più restrittive rispetto a quelle della UEFA e della FIFA. Domani in Consiglio Federale porteremo una norma di attuazione sull’applicazione del nuovo modello di gestione che riguarda la responsabilità oggettiva, con anche delle novità tecnologiche. Chiaro che rimane un aspetto importante, quello del medio lungo termine legato alla formazione e all’educazione dei nostri tifosi che vivono questo nostro spettacolo.