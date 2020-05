Premier unita: tutti per la ripartenza. Tra 7 giorni il possibile via libera

La Premier farà di tutto per ripartire: dopo quattro ore di riunione in call conference, coordinata da Londra, i dirigenti dei 20 club hanno confermato all’unanimità la linea già prefigurata nelle scorse riunioni. L’ultima parola per quanto riguarda la ripresa del campionato spetta al meeting dell’8 maggio, esattamente 24 ore dopo l’annuncio del governo britannico sulla questione del blocco totale del paese. Il termine è infatti quello del 7 maggio e ci sono spaccature all’interno dell’esecutivo tra chi vorrebbe aprire in modo forte il paese – i ministri dell’economia sono spaventati dalle cifre della crisi prodotta dal Covid-19 – e chi, invece – il segretario della salute Matt Hancock e lo stesso premier Boris Johnson – vorrebbe una ripresa graduale, se non addirittura prorogare lo stato di chiusura.