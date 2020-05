Inghilterra, il governo da il via libera alle manifestazioni sportive

Come riportato dall’ANSA, anche l’Inghilterra ha dato il via libera ufficiale al mondo dello sport. Sistemate le ultime grane burocratiche, da Giugno sarà possibile disputare qualsiasi tipo di manifestazione sportiva su suolo inglese. Adesso la palla passa agli addetti ai lavori, staff ed atleti, che dovranno trovare un accordo con le società di appartenenza per quanto riguarda la questione stipendi. Il Ministro dello sport, Oliver Dowden ha annunciato:

L’attesa è terminata. Lo sport britannico tornerà al più più presto, e controllato dalle massime misure di sicurezza sanitari.