Il mondo del calcio ha preso provvedimenti e adesso non si ferma di fronte a casi isolati. Lo ha dimostrato la Serie A (un positivo nel Parma, LEGGI), e adesso tocca alla Premier League. Infatti, tra gli oltre 2000 tamponi eseguiti la settimana scorsa, ne è emerso uno positivo. La persona in questione dovrà stare isolata per sette giorni, ma il campionato inglese andrà avanti.