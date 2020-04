Premier Conte: “Allenamenti possibili dal 18 Maggio, inizia la fase di convivenza con il virus”

I punti salienti del discorso del Premier Giuseppe Conte in merito alle modalità di riapertura delle attività in Italia:

Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. Esiste la possibilità che la curva del contagio possa risalire ma è un rischio che dobbiamo assumerci. Sarà importante continuare a mantenere le misure di prevenzione. Vogliamo tutti che il paese riparta. Il governo in ogni momento sarà pronto ad intervenire. Nelle prossime settimane getteremo le basi per rimettere in moto l’Italia. Per quanto riguarda lo Sport, dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a livello individuale per gli atleti di interesse nazionale riconosciuti dal CONI. Il via libera per le squadre di calcio professionistiche verrà dato solo dal 18 Maggio. Il tutto sempre all’interno delle norme di sanità a porte chiuse, evitando assembramenti.