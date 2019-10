Premier, caso Bernardo Silva: tweet ironico sull’amico Mendy, rischia una maxi squalifica

L’attaccante del Manchester City Bernardo Silva rischia sei giornate di squalifica in Premier League. Il motivo? Un tweet rivolto al compagno di squadra e amico Benjamin Mendy, paragonato a “Conguitos”, volto di una marca di cioccolato in Portogallo (vedi foto sopra, ndr). La natura affettuosa dello scherzo non è stata compresa da tutti e ha scatenato dure reazioni, tanto che Bernardo ha rimosso il post, scrivendone un altro nel quale si rammaricava dell’impossibilità di scherzare con gli amici. La cosa però si è fatta decisamente più seria, perché il messaggio è stato ritenuto lesivo delle regole federali e con l’aggravante “dei riferimenti a razza o colore della pelle”. Ora il portoghese ha tempo fino al 9 ottobre per fare ricorso, in caso contratto rischia come detto addirittura sei turni di stop. Lo stesso Mendy, ma anche Guardiola e Sterling, hanno difeso e scagionato Bernardo Silva dall’accusa di razzismo.

+++ Le ultime novità di Premier League